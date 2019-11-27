"زراعة القنفذة" تطالب النحالين بالابتعاد عن مواقع وجود الجراد

بالتزامن مع عمل طائرة الرش الجوي لمكافحة انتشاره

دعا مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقنفذة، النحالين ومربي الماشية إلى الابتعاد عن المواقع التي يوجد بها الجراد الصحراوي، تجنبًا لأي مخاطر قد تتعرض لها خلايا النحل وقطعان الماشية من جراء استخدام فرق للمبيدات المستخدمة للقضاء على آفة الجراد.

وستعمل خلال هذا الأسبوع الزراعة على مكافحة الجراد بالفرق الأرضية، وطائرة الرش الجوي لمنع انتشاره، حيث تشهد هذه الأيام محافظة القنفذة ومراكزها بداية انتشار كثيف للجراد الصحراوي القادم من إفريقيا.