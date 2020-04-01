500 كادر من التجمع الصحي الأول لخدمة نزلاء 8 محاجر صحية بالشرقية

يعملون على مدار الساعة لتقديم خدمات طبية متكاملة

أكدت إدارة التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية، أن 500 كادر من كوادرها يعملون على مدار الساعة، لخدمة نزلاء 8 محاجر صحية في المنطقة، وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية التي اتخذتها في وقت مبكر للقادمين عبر الرحلات الدولية؛ لضمان سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.



وبينت أن الكوادر الصحية العاملة في محاجر الشرقية هم كفاءات مدربة على مثل هذه الحالات، ويمثلون أطباء وممرضين وأخصائيي صحة البيئة والصحة الوقائية وفنيي المختبرات والإداريين وأخصائيين اجتماعيين؛ حيث يشكل كل محجر صحي منشأة تؤدي أهدافها وفقاً لمتطلبات الصحة الوقائية ضمن المعايير الدولية للمحاجر الصحية، ومعايير هيئة الغذاء والدواء السعودية والجهات الصحية.

وأشارت إلى أن المحاجر الصحية جزء من استراتيجية متكاملة تضعها الخدمات الطبية بوزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة، وهو إجراء احترازي للقادمين من خارج المملكة؛ حيث تتم استضافتهم 14 يوماً، ويتم خلالها فحصهم وأخذ عينات منهم قبل مغادرتهم للحجر، في حال ثبوت خلوهم من الفيروس خلال هذه المدة.



وأوضحت أن نزلاء المحاجر يحظون بخدمات مختلفة؛ من بينها الخدمة الصحية التي تبدأ منذ وصول النزيل بالتقييم السريع لحالته وإعداد ملف طبي، واستمرار الفرق الطبية بمراقبته صحياً بشكل يومي، مع الأخذ بالاعتبار جانب الصحة الوقائية ومنع انتشار المرض في حال ثبوت الإصابة؛ حيث يتم في اليوم الأول أخذ عينه وإرسالها للمختبر الإقليمي في المنطقة الشرقية؛ للتأكد من خلوه من الإصابة بالفيروس، ثم يتم أخذ عينة أخرى في اليوم الثالث عشر؛ للتأكد من عدم إصابته قبل خروجه من الحجر الصحي، كما تتضمن الخدمات الفندقية للنزلاء تقديم 3 وجبات يومياً، وخدمتهم على مدار الساعة، وتقديم خدمات غسيل الملابس بعد تأهيل تلك المرافق للتعامل مع الملابس بطريقة صحية وتنظيف الغرف يومياً وتعقيمها، والتعامل بشكل خاص مع النفايات واعتبارها نفاياتٍ طبية؛ لسلامة الجميع.



وأكدت أنه يعمل ضمن الفريق أخصائيو تغذية للتعامل مع حاجة النزلاء الصحية في الغذاء، إضافة إلى خدمات استشارية أخرى يتم تنسيقها مع المستشفيات المشغلة للمحجر الصحي، مثل الاستشارات النفسية، لضمان راحتهم خلال مدة الحجر الصحي.



وأشارت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية إلى أن تطبيق الحجر الصحي بدأ مبكراً؛ تماشياً مع السياسات الصارمة لقيادتنا الرشيدة، ومبادرات وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا في المملكة؛ حيث يشرف التجمع على المحاجر ويشغلها بالتعاون مع صحة الشرقية من خلال مركز القيادة والتحكم، والتي تطبق سياسات صارمة؛ من بينها تقصي الحالات وفحص المخالطين لمنع تفشي الوباء؛ حيث سخرت جميع الطاقات اللازمة في هذا الخصوص.



وشددت على ضرورة البقاء في المنزل لمن هم خارج الحجر الصحي، والامتثال للتعليمات؛ وهي أفضل خدمة قد تؤديها لوطنك لحماية الآخرين من انتشار الفيروس؛ حيث إن نجاح خطط وزارة الصحة لاحتواء الفيروس يعتمد اعتماداً كلياً على تعاون الفرد والمجتمع والالتزام التام، مشيرة إلى أن سياسة الحجر الصحي هي سياسة أثبتت نجاحها من خلال اكتشاف بعض حالات الإصابة لأشخاص كانوا في الحجر؛ حيث ساهمت هذه الخطوة في منع مخالطة المصاب لآخرين قد يؤدي لانتشار الفيروس في المجتمع.