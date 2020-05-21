"دوريات أمن الخرج" تواصل جهودها خلال فترة منع التجول برمضان

بالانتشار الأمني بمختلف المواقع للحد من انتشار "فيروس كورونا"

تصوير : مسلم الدوسري



يواصل أفراد دوريات الأمن في محافظة الخرج جهودهم الميدانية داخل المحافظة بالانتشار الأمني في مختلف المواقع خلال فترة منع التجول؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتبذل دوريات الأمن في المحافظة جهودها من خلال القيام بجولات ميدانية على الأسواق التجارية والطرق والميادين الرئيسة التي تشهد كثافة مرورية من وقت الذروة، كذلك خلال فترة منع التجول في شهر رمضان المبارك، وكذلك القيام بنقاط تفتيش وإيقاف للمركبات والأشخاص للتأكد من تصاريحهم وأنهم من ضمن الفئات المستثناة أثناء منع التجول.

وتأتي تلك الجهود ضمن سلسلة الإجراءات التي تقوم بها عدد من الجهات الحكومية المعنية بالمحافظة، تماشيًا مع الأنظمة والتعليمات، للالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.