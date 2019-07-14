بشعار "رحلة الباحة استثمار وسياحة" .. انطلاق مبادرة الاستثمار التشاركي غداً

‏تهدف إقامة مشاريع تنموية عبر تحالفات وتذليل الصعوبات لجلب رؤوس الأموال

برعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، تنطلق غداً الإثنين، مبادرة الاستثمار التشاركي، تحت شعار "رحلة الباحة .. استثمار وسياحة".

ومبادرة الاستثمار التشاركي، هي مبادرة مجتمعية من المجتمع وللمجتمع، وتضم مستثمرين من رجال وسيدات الأعمال ورجال وسيدات الفكر وأصحاب الهمم من أعضاء نادي التجارة والتجار ومن خارج النادي، لهم هدف أساسي وهو إيجاد حراك مجتمعي تعاوني تشاركي استثماري لإقامة مشاريع تنموية من خلال إيجاد التحالفات والشراكات وتذليل كل الصعوبات لجلب رؤوس الأموال للاستثمار بمنطقة الباحة.

وتهدف المبادرة إلى:

1) ربط رجال الأعمال والمهنيين والمستثمرين والتجار والمتخصصين في مختلف مجالات العمل والمتطلعين للعمل الحر والتجاري ممن لا يملكون الموارد المالية؛ ليعملوا جميعاً من خلال المبادرة على بناء علاقات تشاركية استثمارية نظامية تستفيد من نظام التعاونيات.

2) تأسيس التشاركيات الاستثمارية في مجتمع الباحة، وتعزيز أنماط الاقتصاد التشاركي في أوساط المجتمع؛ لتحتل مكانها الملائم لمنافسة أنماط الاقتصاد التقليدية الشائعة في المنطقة، في ظل غياب تام لنمط الاقتصاد التشاركي.

3) تحقيق الرواج والجدوى العالية لمخرجات منطقة الباحة وصناعاتها ومختلف أوجه الاستثمار فيها للوصول بها إلى آفاق أرحب وأسواق أبعد.

4) تسجيل الحضور المنافس والقادر على الاستدامة والفوز برضا المستفيدين لمنتجات منطقة الباحة ومخرجاتها الاستثماري لتحتل الباحة مكانها الملائم على الخريطة الاستثمارية بالمملكة.

5) تقليل الهدر وخفض الأسعار وخدمة المواطن والمقيم بتوفير متطلباته الحياتية والمعيشية ومنحه الفرص الترويحية والترفيهية والسياحية بكلفة أقل وأنسب لمختلف الشرائح الاقتصادية في مجتمع منطقة الباحة.

6) إتاحة فرص العمل والاستثمار التشاركي للراغبين في ذلك من أبناء منطقة الباحة، دون الحاجة إلى توفير المبالغ المالية الطائلة أو الدخول في مغامرات استثمارية غير محسوبة، وذلك بالعمل ضمن منظومة تشاركية تحقق أعلى درجات المهنية في الاستثمار وحساب المخاطر ودراسة الجدوى لتحقيق الفائدة لجميع المستثمرين.