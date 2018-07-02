المملكة تدين الهجوم المزودج الذي استهدف مخازن صناديق الانتخابات في العراق

مصدر مسؤول في وزارة "الخارجية" قدّم العزاء والمواساة لذوي الضحايا

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم المزدوج الذي استهدف موقع مخازن صناديق اقتراع الانتخابات في مدينة كركوك - شمالي العراق.

وجدّد المصدر وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.

وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيقة مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.