"الرماح": توظيف السعوديات بوزارة الشؤون الإسلامية سابقة يُشكر عليها الوزير آل الشيخ

التقت "آل الشيخ" وبحثت معه تأسيس مكاتب تنسيقي لأعمال الوزارتين وتحقيق رسالتهما

قالت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية "للتنمية الاجتماعية" الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، إن فتح التوظيف للمرأة السعودية في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مهن لم تكن ممكنة لها من قبل تعد سابقة في تاريخ الوزارة يُشكر عليها الوزير، مؤكدة أنها تنطلق من إيمانه العميق بأهمية دور المرأة في تحقيق رسالة الوزارة وتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تعد نقلة نوعية في تاريخ المملكة سوف تنعكس على مخرجات العمل.

جاء ذلك في تصريح لها عقب لقائها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف من عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه بالوزارة اليوم، أشادت في مستهله بما تحقق من منجزات كبيرة في أعمال الوزارة وبرامجها، ولاسيما ما يخدم أبناء وبنات الوطن.

وأشارت الدكتورة تماضر الرماح إلى أن الوزارتين لديهما أهداف مشتركة وبصدد فتح مكتب تنسيقي مشترك لتنظيم وتسريع الأعمال وتحقيق التعاون في تيسير العمل وضبط البرامج الدعوية، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وقالت "الرماح" هناك شراكة بين الوزارتين في الإشراف على أعمال وبرامج الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ومكاتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجالية والمؤسسات الأهلية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة ونعمل معًا للاستفادة من الخبرات وهناك أهداف مشتركة من أبرزها نشر الوسطية والاعتدال انطلاقًا من رسالة وريادة المملكة للعمل الإسلامي فهي المنارة التي تقتدي بها الدول الإسلامية.

ونوهت "الرماح" في ختام تصريحها بما حظي به اللقاء من اهتمام غير مستغرب من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الذي يقود مسيرة الوزارة التي تشهد تطورًا كبيرًا ومواكبة للمستجدات وما يخدم المجتمع، مقدمة شكرها وتقديرها لمعاليه على دعمه المتواصل لكل ما يُسهم في تحقيق التعاون والتكامل بين الوزارتين في تنمية القطاع غير الربحي، في ضوء رؤية المملكة 2030.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد أعلنت قبل أسبوع عن طرح عدد كبير من الوظائف للسعوديين والسعوديات في مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة شملت "الدعوة ومراقبة المساجد والأمن والسلام" في سابقة لوزارة الشؤون الإسلامية للاستفادة من المرأة السعودية في تحقيق رسالتها وأهدافها وفقًا لرؤية القيادة الرشيدة وتحقيقًا للرؤية.



