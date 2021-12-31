كورونا يضرب بقوة.. إصابات أمريكا تلامس نصف مليون و144243 حالة بإيطاليا

فيما سجَّلت اليونان إصابات جديدة قياسية و76 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 486.428 إصابة ‏جديدة و1.539 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 53.795.407 إصابات، و‏الوفيات 820.355.



يأتي هذا فيما سجلت وزارة الصحة الإيطالية إصابات قياسية مرتبطة بكوفيد-19، بلغ عددها 144243 مقابل 126888 إصابة في اليوم السابق، بينما انخفض عدد الوفيات بصورة ضئيلة إلى 155 وفاة من 156 في اليوم السابق.



وفي المجمل سجّلت إيطاليا وفيات مرتبطة بكوفيد-19 عددها 137402 منذ فبراير 2020، بينما سجلت ستة ملايين و125 ألف إصابة حتى الآن.



وفي اليونان سجلت البلاد 40560 إصابة بكوفيد-19 اليوم، وذلك في زيادة قياسية جديدة في الحالات لليوم الرابع على التوالي عقب قفزة في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا. وقالت السلطات الصحية إنها سجلت 76 وفاة.



وسجلت اليونان التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة مليونًا و210853 إصابة بفيروس كورونا منذ رصد الحالة الأولى فيها في فبراير عام 2020، بينما سجلت 20790 وفاة.