مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يعلن عودة الحركة الجوية

قال: بعد توقف دام قرابة نصف ساعة نتيجة التقلبات الجوية

أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عودة الحركة الجوية إلى وضعها الطبيعي.
وقال عبر حسابه في تويتر: المسافرون الكرام، عادت الحركة الجوية في #مطار_الملك_عبدالعزيز إلى وضعها الطبيعي ولله الحمد، بعد توقف دام قرابة نصف ساعة نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة #جدة.

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01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440 10:03 PM

قال: بعد توقف دام قرابة نصف ساعة نتيجة التقلبات الجوية

مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يعلن عودة الحركة الجوية

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عودة الحركة الجوية إلى وضعها الطبيعي.
وقال عبر حسابه في تويتر: المسافرون الكرام، عادت الحركة الجوية في #مطار_الملك_عبدالعزيز إلى وضعها الطبيعي ولله الحمد، بعد توقف دام قرابة نصف ساعة نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة #جدة.

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