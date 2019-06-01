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قال: بعد توقف دام قرابة نصف ساعة نتيجة التقلبات الجوية

مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يعلن عودة الحركة الجوية

أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عودة الحركة الجوية إلى وضعها الطبيعي.

وقال عبر حسابه في تويتر: المسافرون الكرام، عادت الحركة الجوية في #مطار_الملك_عبدالعزيز إلى وضعها الطبيعي ولله الحمد، بعد توقف دام قرابة نصف ساعة نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة #جدة.