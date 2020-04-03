السفير الصيني بالرياض: غالبية شعبنا لا يأكلون الحيوانات البرية

ثمّن مبادرة خادم الحرمين بعلاج المقيمين والمخالفين المصابين بكورونا

أكد السفير الصيني بالمملكة السيد تشن وي تشينغ، أن غالبية الصينيين لا يأكلون الحيوانات البرية؛ واصفًا إياها بـ"العادة غير جيدة".

وأثنى على جهود المملكة في مكافحة تفشي الفيروس، وثمّن مباردة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعلاج المقيمين والمخالفين.

وقال السفير الصيني خلال برنامج "يا هلا": الكثير من السعوديين الذين زاروا الصين يعرفون أن أغلبية الصينيين لا يأكلون الحيوانات البرية، ولدينا نظام غذائي جيد.

وأضاف: أكل هذه الحيوانات ليس بالعادة الجيدة في المجتمع الصيني، وقد مرر مجلس النواب منع تجارة الحيوانات البرية لحماية الصحة العامة.