ولي العهد: الخدمات الصحية والتعليم يُقدَّمان للمواطن مجانًا.. وهذا ما سيحدث بعد خصخصة "الصحة"

أكد سمو ولي العهد أن علاج وتعليم المواطن منصوص عليهما في النظام الأساسي للحكم أن يكونا مجانًا.

وحول خصخصة القطاع الصحي قال الأمير إن المملكة تتجه لخصخصة جزء من المستشفيات، مبينًا أن العلاج المجاني للمواطن سيستمر عبر التأمين الطبي.

وحول حجم تغطية التأمين الطبي قال إنه سيتم العمل على تغطية التأمين الطبي للمواطنين من خلال الوظائف، سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.