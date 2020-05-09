لمخالفات صحية وتدني النظافة .. إغلاق مستودع ومخبز آلي في القريات

البلدية أكدت مواصلة الجهود على مدار الساعة للقضاء على هذه المخالفات

أغلقت بلدية محافظة القريات اليوم، مستودعًا مخالفاً، كان مجهزًا لتخزين الأغذية والمشروبات في بيئة غير صحية، وكذلك إغلاق مخبز آلي لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية ولتدني مستوى النظافة وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري، أن مراقبي البلدية يبذلون جهوداً كبيرة للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية في جميع المنشآت الغذائية بالمحافظة، والتحقق من سلامة المواد الغذائية والأماكن المخصصة لها، واليوم خلال جولة مفاجئة أغلقوا مخبزًا آليًا ومستودعًا لوجود عدة مخالفات صحية وعدم التقيد بالإجراءات والاحترازات الصحية وغرموا غرامة بالحد الأعلى.

وأكد الشمري مواصلة الجهود على مدار الساعة، للقضاء على مثل هذه المخالفات والظواهر السلبية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكّل خطراً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.