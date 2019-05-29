تمديد تكليف "الوهيبي" مديراً عاماً لـ"تعليم الرياض"

بقرار من وزير التعليم

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً بتمديد تكليف حمد بن ناصر الوهيبي، مديراً عاماً للتعليم بمنطقة الرياض.

وبهذه المناسبة رفع "الوهيبي" شكره وتقديره لوزير التعليم على هذه الثقة، سائلاً الله أن يكون عوناً في خدمة التعليم وتحقيق تطلعات ولاة أمرنا قادة هذه البلاد.