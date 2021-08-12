زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب الفلبين

لم تَرِد أنباء عن وقوع أضرار مادية أو بشرية

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات، منطقة تبعد نحو 66 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من بوبون في الفلبين.

وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 50 كيلومترًا.

وأصدر نظام التحذير الأمريكي، تحذيرًا من موجات المد العاتية (تسونامي) بعد الزلزال.

ولم تَرِد أنباء عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.