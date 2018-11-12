مدير جامعة الملك سعود: الانتهاء من مشروع المستشفى الخاص قريباً

يشمل 110 أسرّة وعدة عيادات تخصصية.. لتعزيز مصادرها التمويلية

أكد مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر حرص الجامعة على سرعة الانتهاء من مشاريع الأوقاف التابعة للجامعة؛ لكونها تعد رافداً مهماً لدعم مسيرة الجامعة البحثية وتعزز مصادرها التمويلية بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 والتي أكدت على أهمية تنويع مصادر الدخل.

وقال "العمر" بعد زيارته التفقدية التي قام بها أمس لمشروع مستشفى "انترهيلث" إحدى مشاريع أوقاف جامعة الملك سعود، إن المشروع يشمل 110 أسرّة وعدة عيادات تخصصية، ويعد هذا المشروع ثمرة تعاون بين أوقاف الجامعة والقطاع الخاص في المجال الصحي، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذه وافتتاحه قريباً.

وثمّن "العمر" ما تحظى به الجامعة من دعم وعناية من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.