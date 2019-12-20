الفتح يبحث عن طوق النجاة.. والحزم لاستعادة التوازن

في الجولة 12 من دوري المحترفين.. مساء اليوم

تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة مباراة وحيدة تجمع الفتح السادس عشر برصيد 5 نقاط، ونظيره الحزم العاشر برصيد 14 نقطة، على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء عند الساعة (5:35) مساءً.

يسعى الفتح متذيل الترتيب لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بالنقاط الثلاث التي تكون بمثابة طوق نجاة تبعده عن القاع الذي لازمه منذ بداية الموسم.

حيث يُمني " النموذجي " النفس بتحقيق ثاني انتصاراته من أجل إسعاد جماهيره الغاضبة على وضع الفريق في جدول الترتيب، وأيضاً لاستعادة بعض من الكبرياء المفقود لاسيما وأن ما يحدث معهم لا يعكس أبداً إمكانيات الفريق من الناحية الفنية.

في المقابل يبحث الحزم عن استعادة نغمة الانتصارات البعيد عنها منذ أربع جولات، وذلك لتحسين مركزه في سلم الترتيب إذ الفوز سيمنحه فرصة التقدم ثلاثة مراكز ويجعله في مأمن، بالإضافة لوقف هدر النقاط ليبتعد عن الدخول في حسابات شبح الهبوط.