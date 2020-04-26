مدير شعبة مرور الأفلاج إلى رتبة "عقيد"

تقّلد مدير شعبة مرور الأفلاج المقدم فهد سالم البتال رتبة عقيد، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وبهذه المناسبة تلقى "البتال" التهاني والتبريكات من الزملاء والأصدقاء بهذه المناسبة الكريمة سائلاً الله أن تكون هذه الترقية عوناً له في خدمة دينه ومليكه ووطنه.