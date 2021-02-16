هيئة النقل: تمديد العمر التشغيلي لسيارات #توجيه_المركبات لتشمل موديلات 2016

التي لا تقل المسافة بين مركزَي محوريها عن 2.70.. دعماً للسعوديين العاملين في النشاط

أعلنت #الهيئة_العامة_للنقل تمديد العمر التشغيلي لسيارات #توجيه_المركبات، لتشمل موديلات (2016)، والسيارات التي لا تقل المسافة بين مركزَي محوريها عن (2.70)، بالعمل في نشاط #توجيه_مركبات_الأجرة

حتى نهاية العام الحالي 2021م.

وأكّدت الهيئة، عبر حسابها في تويتر، اليوم، أن ذلك يأتي لدعم السعوديين في نشاط توجيه مركبات الأجرة.