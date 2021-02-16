هيئة النقل: تمديد العمر التشغيلي لسيارات #توجيه_المركبات لتشمل موديلات 2016

أعلنت #الهيئة_العامة_للنقل تمديد العمر التشغيلي لسيارات #توجيه_المركبات، لتشمل موديلات (2016)، والسيارات التي لا تقل المسافة بين مركزَي محوريها عن (2.70)، بالعمل في نشاط #توجيه_مركبات_الأجرة
حتى نهاية العام الحالي 2021م.
وأكّدت الهيئة، عبر حسابها في تويتر، اليوم، أن ذلك يأتي لدعم السعوديين في نشاط توجيه مركبات الأجرة.
التي لا تقل المسافة بين مركزَي محوريها عن 2.70.. دعماً للسعوديين العاملين في النشاط
أعلنت #الهيئة_العامة_للنقل تمديد العمر التشغيلي لسيارات #توجيه_المركبات، لتشمل موديلات (2016)، والسيارات التي لا تقل المسافة بين مركزَي محوريها عن (2.70)، بالعمل في نشاط #توجيه_مركبات_الأجرة
حتى نهاية العام الحالي 2021م.
وأكّدت الهيئة، عبر حسابها في تويتر، اليوم، أن ذلك يأتي لدعم السعوديين في نشاط توجيه مركبات الأجرة.