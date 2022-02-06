"يتيم" مديرًا عامًا للهلال الأحمر بالباحة

أصدر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى، قرارًا بتكليف الدكتور ثامر بن إسماعيل يتيم مديراً عاماً لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة.



وباشر الدكتور "ثامر" عمله، بجولة على إدارات فرع الهيئة بالمنطقة، والتقى خلال الجولة بقيادات الفرع والموظفين، وسمع شرحاً عن أعمال الإدارات وأبرز المهام المنوطة بها.



وأعرب "الدكتور ثامر" عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة على الثقة الممنوحة له، مؤكداً أن هذا التكليف إنما هو مسؤولية تستوجب العمل بكل تفان لتحقيق التطلعات في ظل حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- والمثابرة بكل ما يحقق أعلى معايير الأداء والتميز فيه.



يذكر أن الدكتور ثامر إسماعيل يتيم حاصل على بكالوريوس علوم طبية من جامعة أم القرى بكالوريوس طب وجراحة من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تخصص طب الطوارئ وطب جوي من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية وقد تدرج "الدكتور ثامر" في عمله بالهيئة، بداية من العمل الميداني، مكتسبًا الكثير من الخبرات بمجال العمل الإسعافي الفني والإداري حتى منصبة الحالي مديراً عاماً لفرع الهيئة بمنطقة الباحة.

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