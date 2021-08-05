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بناء على ما ورد من الجهات المعنية.. ونفذت في "بريدة وعنيزة والرس والخبراء"

أمير القصيم يوجّه بإيقاف 5 فعاليات ومهرجانات خالفت الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بإيقاف خمس فعاليات ومهرجانات مقامة بالمنطقة مخالفة، وذلك بناء على ما ورد من الجهات المعنية، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.



وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد بن عبد الله الحصين، أن توجيه أمير القصيم يأتي حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، وانطلاقاً من الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة - أيدها الله - للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأشار إلى أن الفعاليات المقفلة نفذت بمدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس ومركز الخبراء، مؤكداً أن توجيه أمير المنطقة نص على أنه لا تهاون مع من لا يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.