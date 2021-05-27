مركز كفاءة الطاقة ينفذ جولات رقابية على مصانع سخانات المياه

مطابقة 16 عينة للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة

نفذ المركز السعودي لكفاءة الطاقة جولات رقابية على مصانع سخانات المياه للتأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات سخانات المياه.

وشملت الجولات،4 مصانع في المنطقة الوسطى، و3 مصانع في المنطقة الشرقية، ومصنعين في منطقة مكة المكرمة.

واستهدفت الحملة 9 مصانع سحب منها 23 طرازاً للاختبار، أظهرت نتائجها مطابقة 16 عينة للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة، و7 عينات غير مطابقة.

وشاركت في الجولة الرقابية وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والدخل والضريبة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.