الغذاء الدواء: التقديم على التراخيص متاح من خلال "غد"

سواء لمصنع مستحضرات صيدلانية وعشبية أو مكتب علمي

أكّدت هيئة الغذاء والدواء أن التقديم على التراخيص متاح من خلال النظام الإلكتروني (غد) للحصول على الترخيص إلكترونيًا.

وأضافت عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر: "سهلناها بإمكانك الحصول على ترخيص مصنع مستحضرات صيدلانية وعشبية ومكتب علمي ومركز متابعة دراسات سريرية.. طباعة الترخيص وأنت مكانك".