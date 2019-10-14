انطلاق فعاليات مهرجان رمان الشيحية الثالث.. غدًا الثلاثاء

بإشراف الجمعية التعاونية الزراعية

تنطلق فعاليات مهرجان رمان الشيحية الثالث، في منطقة القصيم، غدًا الثلاثاء، بإشراف الجمعية التعاونية الزراعية بالشيحية.

جاء ذلك، بتنظيم بلدية محافظة البكيرية، شركاء النجاح "مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، ولجنة التنمية السياحية بالبكيرية، ومؤسسة جرافس الإعلامية".

ويستمر المهرجان، خمسة أيام، في حديقة الشيحية العامة، بمركز الشيحية، بحضور المهتمين بالشأن الزراعي والعديد من الشركات والقائمين على القطاع الخاص ذوي الاهتمامات الزراعية.

ويشارك فيه العديد من مزارعي المنطقة، ويتم تسويق منتجات الرمان بمختلف أنواعها ومصادره المتعددة من مختلف المزارع بالمركز.

وقال رئيس بلدية البكيرية، رئيس اللجنة المنظمة، يوسف الخليفة، إن وقوف البلدية شريك النجاح، في التجهيز للمهرجان من واجبها لإظهار هذه المناسبة بأجمل حللها.

وأوضح مشغل المهرجان، عبدالرحمن الشعيبي، أن المهرجان يضم في نسخته الثالثة عروض منتج الرمان، كما تتنوع الفعاليات التي تستهدف الأسرة والطفل، والفعاليات المصاحبة، كمسرح الطفل والخيمة الشعبية.