انقلاب شاحنة بـ"عقبة شعار" بعد نوم سائقها.. ولا إصابات

المرور باشر الحادث وباشر سحب الشاحنة إلى خارج الطريق

تسبب نوم سائق شاحنة في انقلابها بعقبة شعار وقالت مصادر إن الشاحنة كانت في حالة الطلوع باتجاه أبها، إلا أنه يعتقد أن السائق قد غط في النوم؛ ما أدى إلى انقلابها، ولم ينجم عن الحادث أي إصابات ولله الحمد.

وباشر رجال المرور الحالة، واتُّخذت الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وقاموا بتنظيم حركة السير، وسحب الشاحنة إلى خارج الطريق، في وقت وجيز.


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23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440 01:56 AM

المرور باشر الحادث وباشر سحب الشاحنة إلى خارج الطريق

انقلاب شاحنة بـ"عقبة شعار" بعد نوم سائقها.. ولا إصابات

محمد طيران

عسير

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تسبب نوم سائق شاحنة في انقلابها بعقبة شعار وقالت مصادر إن الشاحنة كانت في حالة الطلوع باتجاه أبها، إلا أنه يعتقد أن السائق قد غط في النوم؛ ما أدى إلى انقلابها، ولم ينجم عن الحادث أي إصابات ولله الحمد.

وباشر رجال المرور الحالة، واتُّخذت الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وقاموا بتنظيم حركة السير، وسحب الشاحنة إلى خارج الطريق، في وقت وجيز.


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