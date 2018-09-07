في لقاء ودي.. الوحدة يكسب الأهلي بهدفين

تغلب فريق الوحدة الأول لكرة القدم على نظيره الأهلي بنتيجة ٢-٠ في لقاء ودي جمعهما مساء اليوم استغلالاً لفترة توقف الدوري.

وجاء هدفا الوحدة عن طريق سلمازو وجابر عسيري.

هذا ولعب الوحدة بالتشكيلة التالية:

عبدالله الجدعاني، عبدالله الزوري، أسامة هوساوي، ريناتو، فيصل درويش، انسيلمو، عبدالإله العمري، ايمري، قاليرمي، صالح العمري وفرناندو.

فيما لعب الأهلي بتشكيلة مكونة من:

‏ماجد الغامدي، محمد عبدالشافي، عبدالباسط هندي، الكسييس، عبدالله حسون، جوزيف، يحيى القرني، نوح الموسى، عبدالفتاح عسيري ،خورادو وسلمان المؤشر.

25

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439 10:05 PM

في لقاء ودي.. الوحدة يكسب الأهلي بهدفين

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

11 8,227

تغلب فريق الوحدة الأول لكرة القدم على نظيره الأهلي بنتيجة ٢-٠ في لقاء ودي جمعهما مساء اليوم استغلالاً لفترة توقف الدوري.

وجاء هدفا الوحدة عن طريق سلمازو وجابر عسيري.

هذا ولعب الوحدة بالتشكيلة التالية:

عبدالله الجدعاني، عبدالله الزوري، أسامة هوساوي، ريناتو، فيصل درويش، انسيلمو، عبدالإله العمري، ايمري، قاليرمي، صالح العمري وفرناندو.

فيما لعب الأهلي بتشكيلة مكونة من:

‏ماجد الغامدي، محمد عبدالشافي، عبدالباسط هندي، الكسييس، عبدالله حسون، جوزيف، يحيى القرني، نوح الموسى، عبدالفتاح عسيري ،خورادو وسلمان المؤشر.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018