"الحريري": القضاء السعودي قطع الطريق على محاولات التسييس

أشاد بالبيان الصادر عن النيابة العامة بشأن مقتل جمال خاشقجي

أشاد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري بالبيان الصادر عن النيابة العامة بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي .

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن الحريري أنّ: "قرار القضاء السعودي بمحاسبة المتهمين بمقتل جمال خاشقجي قرار في الاتجاه الصحيح لإرساء مبادئ العدل وقطع الطريق على محاولات التسييس والحملات التي تتعرض لها المملكة".

جمال خاشقجي اختفاء جمال خاشقجي

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16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440 07:47 PM

أشاد بالبيان الصادر عن النيابة العامة بشأن مقتل جمال خاشقجي

"الحريري": القضاء السعودي قطع الطريق على محاولات التسييس

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بيروت

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أشاد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري بالبيان الصادر عن النيابة العامة بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي .

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن الحريري أنّ: "قرار القضاء السعودي بمحاسبة المتهمين بمقتل جمال خاشقجي قرار في الاتجاه الصحيح لإرساء مبادئ العدل وقطع الطريق على محاولات التسييس والحملات التي تتعرض لها المملكة".

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جمال خاشقجي اختفاء جمال خاشقجي

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