والدة "العاصمي" في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى مساء أمس والدة يحيى بن محمد العاصمي وكيل محافظة محايل، وسيصلى عليها بعد صلاة العصر اليوم وتدفن بمقبرة سحر آل عاصم.

"سبق" التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء والمواساة للعاصمي وكافة أفراد أسرته، داعية الله أن يسكن الفقيدة فسيح جناته.