أمير الشمالية: المنطقة ستشهد نمواً كبيراً نتيجة المشاريع التعدينية والغاز

زار محافظة طريف لتلمس احتياجات الأهالي وتفقد أحوالهم عن قرب

أكد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أن أنه من المتوقع أن تشهد منطقة الحدود الشمالية نمواً كبيراً نتيجة المشاريع التعدينية ومشاريع الغاز، وكذلك ما تنتظره المنطقة من أنشطة اقتصادية نتيجة للتبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والعراق المزمع تنفيذه من خلال منفذي جديدة عرعر وجيميمة.

جاء ذلك عقب قيامه بجولة تفقدية لمحافظة طريف لتلمس احتياجات الأهالي حيث تفقد أحوالهم والوقوف عن كثب على سير العمل فيها وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمحافظات ومراكز المنطقة.

وأضاف أمير المنطقة أنه سيتم العمل لاستثمار مقوماتها الاقتصادية من مراعي شاسعة تصلح لإقامة مشاريع لإنتاج الأغنام والدواجن والصناعات المرتبطة بها وذلك بالتعاون مع مبادرات الأجهزة الحكومية ذات الصلة والجمعيات التعاونية المعنية بهذا المجال ورجال أعمال المنطقة.

وخلال الجولة اطلع الأمير فيصل بن خالد خلال الزيارة على سير العمل في المشاريع القائمة والجاري تنفيذها حيث استهل جولته التفقدية للمحافظة بتدشن مشروعات وزارة الإسكان في المحافظة المتمثلة في ٣٤٢ فلة سكنية.

وفيما يخص تفاصيل مشاريع الإسكان بمنطقة الحدود الشمالية بصفة عامة، ومشروع طريف على وجه الخصوص، أوضح أمير المنطقة أنه تم التخصيص لنحو 40‎%‎ من مستحقي الدعم السكني في المنطقة، حيث بلغ إجمالي المنتجات السكنية التي تم تخصصيها خلال الفترة الماضية لمنطقة الحدود الشمالية ضمن برنامج "سكني" 2991 منتج سكني تشمل وحدات سكنية وأراضٍ مطورة.

وأشار إلى أن مشروع طريف الذي تم تدشينه اليوم يضم 342 وحدة سكنية بمساحات تصل إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة، كما يتم العمل حاليا على تنفيذ العديد من المشاريع الأخرى بالمنطقة منها مشروع رفحاء الذي يضم 328 فيلا جاهزة، ومشروع عرعر الذي تتم اعمال الإنشاءات فيه حالياً بعدد 254 فيلا، ومشروع البيع على الخارطة بعدد 481 وحدة سكنية ليتم تسليمها خلال مدة اقصاها 3 أعوام من تاريخ توقيع العقد.

وتفقد الأمير فيصل بن خالد خلال الزيارة سير العمل في القطاع، منوها بمنطقة الحدود الشمالية ببسالة وشجاعة رجال حرس الحدود، وكفاءة منسوبي القوات العسكرية المرابطة على الحدود، التي كان ومازال لأعمالهم البطولية وتضحياتهم الكبيرة الفضل بعد الله في دحر العدو، دفاعاً عن الدين ثم الوطن، وردع كل من يحاول المساس بأمن هذه البلاد، داعيًا الله أن يحفظهم وينصرهم ويثبت أقدامهم، ويديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

إثر ذلك التقى بالمواطنين واستمع إلى احتياجاتهم، والوقوف ميدانياً على مستوى الخدمات المقدمة لمواطنين هناك ومتابعة سير العمل بالمشاريع التنموية التي تخدم المواطن وتناول سموه مع الجميع وجبة الغداء ثم التقى سموه بمجموعة من شباب محافظة طريف، داعيا الشباب للجد والاجتهاد والمثابرة في سنوات الدراسة بكافة مراحلها ليكونوا كفاءات مؤهلة منافسة في سوق العمل للفوز بالفرص الوظيفية والترقي في درجاتها، وكذلك منافسين لاقتناص الفرص الاستثمارية وتحقيق العوائد المالية المجزية من ورائها.