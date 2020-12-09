الولايات المتحدة تسجل 217,046 إصابة و2,566 وفاة بـ"كورونا"

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 217,046 إصابة مؤكدة و2,566 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 15,040,175 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 285,351 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442 11:25 PM

الولايات المتحدة تسجل 217,046 إصابة و2,566 وفاة بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 217,046 إصابة مؤكدة و2,566 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 15,040,175 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 285,351 حالة وفاة.

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فيروس كورونا الجديد

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