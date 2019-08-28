انتبهوا لأبنائكم.. شاهد إنقاذ شرطي لرضيع بعد توقفه عن التنفس

بطريقة الإنعاش القلبي الرئوي

أثناء انتظار سيارة الإسعاف أنقذ شرطي أمريكي رضيعًا من الموت، وذلك عن طريق الإنعاش القلبي الرئوي بعد توقفه عن التنفس، ونشرت شرطة ولاية كنتاكي هذا الفيديو الذي التقطته كاميرا الشرطي بإذن من الوالدين.

حادثة إيدن كينج

وحسب موقع "CNN" بالعربية، بدأ جسم إيدن كينج البالغ من العمر 19 شهرًا، يبرد ويتحول إلى اللون الأزرق عندما اتصلت أسرته بالإسعاف، وسارع الشرطي جيمس تالبوت فورًا بالإنعاش القلبي الرئوي لينقذ الطفل من الموت.

ويُظهر الفيديو كيف تمكن الشرطي من إعادة تنفس الطفل قبل وصول الإسعاف، ونقل الطفل إلى المستشفى وخرج في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وقدم قسم شرطة سكوتسفيل شهادة تقدير للشرطي تالبوت، وقالت أم الطفل كينج: "لو لم يستجب تالبوت لنا سريعًا ويتولى الأمر، لا أعرف ماذا كان سيحدث، هذا الرجل فعلًا نعمة.. جيمس تالبوت، أنت فعلًا بطل، وآمل أن نبقى على تواصل".

كيف تقوم بالإنعاش القلبي الرئوي؟

ويشرح موقع "مايو كلينك" الطبي طريقة بسيطة لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي بالضغط على الصدر، ويقول: لتنفيذ الإنعاش القلبي الرئوي بالضغط على الصدر، ينبغي أن يجثو الشخص على ركبتيه جوار عنق وكتفي المريض. وينبغي وضع بطن اليد على وسط صدر المريض، واليد الأخرى على القمة. ينبغي الحفاظ على استقامة المرفقين ووضع الكتفين فوق اليدين مباشرةً. وباستخدام وزن الجسم العلوي، ينبغي الضغط بشكل عمودي على الصدر بحيث يصل عمق الضغطة 2 بوصة أو 5 سنتيمترات، لكن دون تجاوز العُمق 2.4 بوصة أو 6 سنتيمترات. ينبغي الضغط بمعدل 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة.

وإذا لم يحصل الشخص على تدريب على الإنعاش القلبي الرئوي، ينبغي أن يستمر في الضغط لحين ظهور مؤشرات الحركة، أو لحين وصول المسعفين المختصين بطب الطوارئ لتولي المهمة. وفي حالة تلقي التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي، يمكن فتح مجرى الهواء وتزويد المصاب بأنفاس الإنقاذ.