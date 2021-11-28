شاهد.. "ماسك" تدشن موسم "عصاميون".. و"العجلان" يدعو الشركات الوطنية

في حفل كبير أقيم بالرياض بحضور مسؤولي وقيادات الجهات الحكومية والتجارية

دشّنت مبادرة محمد إبراهيم السبيعي لدعم رواد الأعمال "عصاميون" موسمها الرابع من الجائزة لعام 2022، في حفل كبير أقيم بالرياض، بحضور مسؤولي وقيادات الجهات الحكومية والتجارية ذات الصلة بريادة الأعمال وتشجيع الابتكار.

وتهدف مبادرة "عصاميون" التي تنظمها شركة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار "ماسك" منذ عام 2019م، إلى دعم رواد ورائدات الأعمال السعوديين أصحاب المشاريع المبتكرة والرائدة، وتشكل عصاميون أحد المبادرات المجتمعية التي تقدمها (ماسك) لتعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقد شهد الحفل إطلاق مرحلة التسجيل في عصاميون 2022م، وتدشين النسخة الجديدة من منصة "عصاميون" على الإنترنت، والتي تتيح لرواد ورائدات الأعمال التسجيل في الجائزة بمشاريعهم، وتتيح لكل الجهات والأفراد ترشيح من يرونه مؤهلاً للفوز بجوائز المبادرة، حيث قام بالتدشين نائب رئيس مجلس إدارة شركة (ماسك) ناصر بن محمد السبيعي، بمشاركة كل من رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان، ومدير عام مجمعات ريادة الأعمال بـ"منشآت" الأستاذ محمد الملا.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة "ماسك" الأستاذ ناصر السبيعي: إن الجائزة تأتي هذا العام في أجواء استثنائية محفزة، بعد أسابيع من إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- للاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الساعية لتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، كما تأتي في خضم العناية الفائقة التي توليها الدولة للقطاع الخاص من خلال حزمة المبادرات والاستراتيجيات الطموحة.

وأضاف "السبيعي": "نتطلع أنّ تواصل عصاميون نجاحاتها التي حققتها خلال مواسمها الماضية، وقدرتها على كسب ثقة الآلاف من رواد الأعمال، من مختلف مناطق المملكة على مدار 3 سنوات، وهي المشاركات التي نجح من خلالها عدد من رواد ورائدات الأعمال السعوديين في اقتناص جوائز المبادرة، والإفادة من الفرص والعلاقات والأضواء الناجمة عنهما".

من جانبه، توجه رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان بالشكر والتقدير، إلى كل القائمين على مبادرة "عصاميون"، مؤكدًا أنها مبادرة ناجحة تصبّ في دعم أبناء وبنات المملكة وتشجعهم على مواصلة مشروعاتهم، مشيرًا إلى أنه وجد في المبادرة مشروعات من مختلف القطاعات، تكشف حجم وتأثير الجائزة ومدى انتشارها.

ودعا "العجلان" الشركات الوطنية للمشاركة في مثل هذه الجوائز التي تدعم رواد ورائدات الأعمال السعوديين، لافتاً إلى أن الدعم المادي الذي تقدمه المبادرة ممتاز ورائع، ولكنه ليس كل شيء، حيث يظل هناك دعم معنوي له قيمة خاصة، وأهمه ما تقدمه المبادرة من ربط بين المشاركين وبين الجهات التمويلية والبحثية، وكذلك الربط مع المشاريع العاملة في نفس المجال، مؤكداً أن كل تلك الجهود تصب في النهاية في تشجيع أبناء وبنات المملكة على مواصلة سعيهم لتحقيق النجاح.

فيما قال مدير عام مجمعات ريادة الأعمال بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، محمد الملا: إن "منشآت" حرصت على أن تكون شريكا استراتيجيا لمبادرة (عصاميون) منذ إطلاقها، مؤكدًا اعتزاز الهيئة وقياداتها بكل الجهود التي تقوم بها شركة (ماسك) لدعم ريادة الأعمال، وهو ما ساهم في بناء دور تكاملي بين "منشآت" وبين (ماسك) في هذا المضمار.

وتابع بقوله: إن هيئة "منشآت" تحرص دوما على مساندة كل المبادرات التي تدعم ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن (عصاميون) أصبحت علامة تجارية في هذا المجال، حتى بات رواد الأعمال يسألون عنها وينتظرونها كل عام، واختتم بالقول إن "منشآت" سعيدة بانتشار ثقافة دعم ريادة الأعمال بين شركات القطاع الخاص وعدم اقتصارها على القطاع الحكومي وحده، مؤكدًا تمسك "منشآت" بمساندة (عصاميون) وأن تظل دوما شريكا استراتيجيا لها خلال سنواتها المقبلة.

من جانبه، أشار رئيس اللجنة التحضيرية للمبادرة د. ممدوح الحوشان، إلى أن (عصاميون) تنطلق هذا العام بأربعة مسارات مختلفة، هي (أفضل شخصية عصامية ريادية)، (أفضل مشروع تجاري)، (أفضل مشروع صناعي)، و(أفضل مشروع صحي)، لافتا إلى أن الفائزين يحصلون على حزمة من المكاسب، إذ تقدم لهم جوائز مالية وجولات تدريبية وتتاح لهم فرصة الحصول على جولات تمويلية من بعض شركاء الجائزة كما أنهم ينالون أوسمة ودروع توثيقية معتمدة، وأثنى الدكتور الحوشان على الدور الكبير لرعاة وشركاء الجائزة من الجهات الحكومية والتجارية والأكاديمية والمالية، الذين حرصوا على تقديم كافة أشكال الدعم لعصاميون على مدى السنوات الأربعة الماضية، لافتا إلى أن المبادرة حظيت هذا العام برعاية وشراكة هامة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة المهتمة بمجال ريادة الأعمال.

وشهد حفل الإطلاق تدشين مرحلة التسجيل والمشاركة في المبادرة، حيث بات بإمكان رواد ورائدات الأعمال السعوديين إنشاء حسابات لهم على الموقع المنصة الإلكترونية لـ(عصاميون) والتسجيل بدءا من اليوم وحتى نهاية يوم 31 ديسمبر 2021م، فيما سيتم الإعلان عن الفائزين في حفل كبير يقام على ضمن أعمال منتدى (ماسك) السنوي للاستثمار والمقرر إقامته، في 6 فبراير 2022م.