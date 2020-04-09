تحديث الأرقام يتواصل.. هنا جديد "كورونا" في 5 دول بينها سويسرا

بينما يسعى العالم جاهدًا لوقف تفشي الوباء وتطبيق الاحترازات لتطويقه

يسعى العالم جاهدًا لوقف تفشي وباء كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره.

وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ88 ألفًا، في حين تجاوز تعداد المصابين بالمرض المليون و500 ألف حالة، وارتفعت حالات الشفاء لأكثر من 330 ألف شخص.

سويسرا

أعلنت وزارة الصحة السويسرية اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 22789 حالة؛ فيما زادت الوفيات إلى 705 حالات.

وقالت الوزارة، في بيان: إنها تمكنت من إجراء 167429 اختبارًا على حالات مشتبه في إصابتها بالفيروس منذ 24 فبراير الماضي، وأن نسبة المصابين تمثل 15%.

وأضافت أن 2537 مصابًا فقط يتلقون العلاج في المستشفيات، وجميعهم يعانون من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض تتعلق بالقلب أو الدورة الدموية وارتفاع نسبة السكري في الجسم.

الفلبين

وقالت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، إنها سجلت 21 وفاة جديدة و206 إصابات أخرى بسبب فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في بيان أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 203 حالات؛ بينما زادت الإصابات إلى 4076، وتعافى 28 مريضًا؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 124.

نيوزيلندا

وأعلن المدير العام للصحة بوزارة الصحة النيوزيلندية، آشلى بلومفيلد، اليوم الخميس، ظهور 29 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وقال "بلومفيلد"، في تصريحات نقلتها صحيفة (نيوزيلاند هيرالد): توجد بين الإصابات الجديدة، 23 حالة ثبتت إصابتها بالفيروس، و6 حالات محتملة، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة؛ ولكن يوجد 14 شخصًا في المستشفى و4 آخرون في وحدة العناية المركزة.

وأوضح "بلومفيلد" أن الحالات المحتملة تعني سلبية التحاليل المعملية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا ولكن تم تصنيف هؤلاء الأشخاص ضمن الحالات المحتمل إصابتهم بالفيروس بسبب ظهور أعراض سريرية عليهم ويتم معاملتهم على أنهم حالات إيجابية مصابة بالفيروس ويخضعون للعزل.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في نيوزيلندا حتى الآن 1239، وظهرت 35 حالة جديدة في البلاد أمس الأربعاء، وهي زيادة أعلى من تلك التي تم تسجيلها اليوم؛ بينما تماثل 317 شخصًا للشفاء.

روسيا

أعلنت نائبة عمدة موسكو للشؤون الاجتماعية أناستاسيا راكوفا، عن حالات الشفاء الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العاصمة الروسية وبلغت 43 حالة، وقالت راكوفا -في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "لقد سجلنا 43 حالة شفاء جديدة من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء في موسكو إلى 313".

يُذكر أن عدد الوفيات من الفيروس في موسكو بلغ 38 وفاة من أصل 63 وفاة في عموم روسيا، وتستحوذ العاصمة الروسية على حوالى 67% من الإصابات بكورونا، وبلغت حتى يوم أمس الأربعاء 5841 من أصل 8672 إصابة في عموم روسيا.

أوكرانيا

وأعلن مركز الصحة العامة التابع لوزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الخميس، ظهور 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1892، وذكر بيان للوزارة، حسبما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه تم تسجيل 57 حالة وفاة؛ بينما تَمَاثل 45 شخصًا للشفاء. وقد سجلت مدينة تشيرنفتسى أعلى نسبة إصابات بفيروس "كورونا" في أوكرانيا حتى الآن؛ إذ بلغت الإصابات بها 302 حالة.