"التجارة" تستدعي 49 مركبة فولكس فاجن "T-Roc" 2021

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 49 مركبة فولكس فاجن "T-Roc" 2021.
وذكرت الوزارة، اليوم، أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في وظيفة حزام الأمان الأوتوماتيكي للراكب قد يؤدي إلى عدم إغلاقه بشكل آمن، مما قد يؤدي إلى خطر الإصابة حال وقوع حادث.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.وزارة التجارة
لخلل في حزام الأمان قد يؤدي للإصابة في حال وقوع حادث
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 49 مركبة فولكس فاجن "T-Roc" 2021.
وذكرت الوزارة، اليوم، أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في وظيفة حزام الأمان الأوتوماتيكي للراكب قد يؤدي إلى عدم إغلاقه بشكل آمن، مما قد يؤدي إلى خطر الإصابة حال وقوع حادث.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.