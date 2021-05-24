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لخلل في حزام الأمان قد يؤدي للإصابة في حال وقوع حادث

"التجارة" تستدعي 49 مركبة فولكس فاجن "T-Roc" 2021

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 49 مركبة فولكس فاجن "T-Roc" 2021.

وذكرت الوزارة، اليوم، أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في وظيفة حزام الأمان الأوتوماتيكي للراكب قد يؤدي إلى عدم إغلاقه بشكل آمن، مما قد يؤدي إلى خطر الإصابة حال وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.