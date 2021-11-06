هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص والشبحة وشرق وشمال ينبع

"المدني" يدعو إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجاري السيول

شهدت مراكز وقرى مركز العيص والشبحة وشمال وشرق ينبع، عصر اليوم السبت، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها بعض الشعاب -جعلها الله أمطار خير وبركة- فيما تركزت الأمطار على بعض المرتفعات الجبلية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني؛ لتجنب المخاطر التي تصاحب الحالات الممطرة.