تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظتَي العلا وخيبر

ونشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، بمحافظتي العلا وخيبر، تضمنت أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

2

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442 08:25 AM

ونشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية

تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظتَي العلا وخيبر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

0 1,007

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، بمحافظتي العلا وخيبر، تضمنت أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020