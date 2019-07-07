"مبارك" و"وفيات السجون" يشهدان على بشاعة النظام التركي.. و"أردوغان" يختبئ خلف الخطابات الرنانة

محاولات عبثية للتغطية على الفشل في الملفات الداخلية

منذ أن تسلم "أردوغان" مقاليد الحكم في تركيا وهو ينتهج الإثارة وتجييش العواطف مستعينًا على ذلك بالخطابات الرنانة والطنانة للعب على مشاعر البسطاء من جهة، والتغطية على تجاوزاته الداخلية وتراجع شعبيته من جهة أخرى.

والمتابع بدقة لتصريحات الرئيس التركي في الآونة الأخيرة، وخطاباته الجعجاعة المتتالية، يلحظ تخصيصه جُلّ وقته في المناسبات الوطنية والدولية للحديث عن حادثة المواطن السعودي جمال خاشقجي، ووفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، في حين يتجاهل المشاكل الداخلية التي تكاد تعصف بحزبه، ويُسقط عمدًا الاعتقالات التعسفية والإعدامات التي ينفذها نظامه يوميًّا، كما يغض البصر تمامًا عن جريمة زكي مبارك الذي قُتل في السجون التركية، وعُذب بطريقة بشعة، وغير آدمية.

التغطية على فشله

ففي آخر مناسبة دولية في قمة العشرين باليابان خرج علينا الرئيس التركي ليطالب بمحاسبة النظام المصري على وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، بالرغم من عدم وجود أي شبهة جنائية في وفاة الرجل الذي وافته المنية أثناء محاكمته في إحدى القضايا المتعلقة بالتجسس، وهو ما استدعى بيانًا مصريًّا من وزير خارجية القاهرة سامح شكري، قال فيه "إن الأمر بات مكشوفًا يومًا بعد يوم من حيث رغبة أردوغان في التغطية على تجاوزاته الداخلية، والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي، والعمل حصرًا نحو اختلاق المشاكل".

كما شدد "شكري" على أن "مثل هذا الكلام المرسل الذي يملأ به خطاباته وتصريحاته (أردوغان) لا يعكس سوى حقيقة ارتباطه العضوي بتنظيم الإخوان الإرهابي في إطار أجندة ضيقة من أجل النفوذ، واحتضان ونشر الفكر المتطرف الذي صاغته جماعة الإخوان الإرهابية، واعتنقته القاعدة وداعش وغيرهما من المنظمات الإرهابية، الذي وُظف ليؤدي إلى استشراء النزاعات وإزهاق أرواح الأبرياء، فضلاً عما يمثله هذا النهج وهذه التصريحات المرفوضة من تدخُّل سلبي في الشؤون الداخلية لدول المنطقة".

ولم يكتفِ "أردوغان" بذلك، بل حاول عبثًا كذلك التشكيك في النظام القضائي السعودي، وحاول إثارة البلبلة حول قضية المواطن السعودي "خاشقجي"، التي يعرف القاصي والداني أنها تأخذ مسارها القانوني الطبيعي، ولا داعي للحديث حولها بما لا يفيد.

ولكن يظل ما يثير الشك والريبة هو تجاهل "أردوغان" ممارسات نظامه التعسفية في مجال حقوق الإنسان؛ إذ تعترف الجهات التركية الرسمية بتعاظم أعداد المعتقلين في السنوات الأخيرة؛ إذ تقول وزارة العدل التركية إنه يوجد في البلاد 385 سجنًا ومركز توقيف، لكنها لم تعد تكفي بسبب اكتظاظها الشديد بالنزلاء، وإنها ستشيد 228 سجنًا جديدًا خلال السنوات الخمس المقبلة.

فقد باتت تركيا في العهد الأردوغاني ثالث أكبر دولة في أوروبا من حيث عدد السجناء مقارنة بالسكان. وينقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن مركز "استوكهولم للحريات" إحصائيات صادرة عن وزارة العدل التركية، قالت فيها إن 260.144 شخصًا مسجونون في مختلف أنحاء البلاد.

وفيات داخل السجون!

كما تكثر في السجون التركية حالات الوفاة غير الطبيعية بين السجناء والمعتقلين. وسلط "مركز استوكهولم للحريات" في أحد تقاريره، الذي حمل عنوان "حالات وفاة مريبة وانتحار في تركيا"، الضوء على تنامي أعداد الوفيات الغامضة في السجون ومراكز الاحتجاز التركية بسبب التعذيب.

ونشر المركز أن 120 حالة وفاة وانتحار مشبوهة على الأقل سُجلت بين المعتقلين في تركيا خلال العامين الأخيرين، وصنفت الجهات المعنية تلك الحالات على أنها "انتحار"، دون أن تتكلف عناء إجراء تحقيقات مستقلة في تلك الحالات.

لم يسلم الأطفال كذلك!

وحتى الأطفال لم يسلموا من الممارسات الأردوغانية غير الإنسانية. ووفقًا لما نشره "سكاي نيوز عربية"، فقد أعلنت جمعية حقوق الإنسان التركية في تقريرها لعام 2018 أن السجون التركية تضم 743 طفلاً بجانب أمهاتهم، فيما اعتبر تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن وجود معتقلات قبل الوضع بفترة قصيرة أو بعده مثير للقلق.

وفي نوفمبر الماضي تسلمت زليخة محمد عقيل المعتقلة في السجون التركية طفلتها دجلة البالغة من العمر عامين؛ لتكمل حياتها داخل السجن بعد أن فارقتها أشهرًا عدة؛ إذ لم ينجح جدها في توفير مكان لها بجانب سجن أمها.

منزوع الأعضاء مقطوع اللسان!

أما زكي مبارك فتلك قصة أخرى؛ فالرجل الفلسطيني قَدِم للعمل في تركيا بعد تقاعده من السلك العسكري في فلسطين، ولقي حتفه داخل السجون التركية بعد تعذيب ممنهج، أثبته تقرير الطب الشرعي، إلا أن الإعلامَيْن التركي والقطري روَّجا لانتحاره.

وقالت عائلة السجين الفلسطيني زكي مبارك الذي اتهمته السلطات التركية بالتجسس، وعُثر عليه مشنوقًا في سجن تركي، إن جثته سُلمت للعائلة وهو مقطوع اللسان، ومن دون أعضاء داخلية "بسبب التعذيب". ورفضت العائلة إقامة العزاء للمغدور إلا بعد القصاص ممن تسبب في تعذيبه ومقتله.