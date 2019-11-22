شاهد.. جموع غفيرة تشيّع فقيد متوسطة شرورة "النهدي"

صُلِّيَ عليه عقب "الجمعة" وأقيم العزاء في منزل والده

شيّعت جموع غفيرة بعد صلاة الجمعة اليوم، جثمان الطالب "خالد النهدي" الذي توفي في مشاجرة مع زميله في ساحة مدرسة "أبي هريرة المتوسطة" بمحافظة شرورة.

وأديت الصلاة على الطالب البالغ من العمر ١٦ عامًا في جامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة شرورة؛ وذلك بعد أيام من إيداع جثمانه ثلاجة الموتى بمستشفى شرورة؛ فيما أقيم العزاء في منزل والده بحي الفهد بالمحافظة.