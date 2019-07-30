فيديو.. ماذا تفعل بقرة في قاعة محاضرات بمعهد التقنية؟

متداول بمواقع التواصل والسلطات الهندية تحقق في الواقعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو غريباً من الهند، يظهر بقرة وهي تدخل قاعة المحاضرات في معهد الهند للتقنية بمدينة مومباي، وذلك أثناء قيام أحد الأساتذة بإلقاء محاضرة على الطلاب.



وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم السبت الماضي، بمبنى معهد الهند للتقنية في منطقة بواي الراقية في مومباي.



ويظهر الفيديو: الأستاذ المحاضر والطلاب وقد وقفوا في ذهول يتابعون البقرة التي دخلت من باب قاعة المحاضرات فجأة، ثم تجولت في مقدمة القاعة وأمام شاشة العرض المخصصة لشرح الدرس، ويحاول الأستاذ إبعادها، بينما يبتعد الطلاب عن طريقها، ثم تتجه البقرة نحو مقاعد الدراسة، بينما ينهض الطلاب مذعورين.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد الطلاب إن السماء كانت تمطر بغزارة في ذلك الوقت، لذا ربما لجأت البقرة إلى قاعة الدرس لتحتمي من المطر.



وقالت السلطات الهندية في مومباي: إنها تحقق في هذه الواقعة.



ويأتي الحادث بعد أسبوعين من تعرض طالب لهجوم من قبل زوج من الثيران خارج حرم المعهد، وهو ما يثير المخاوف بشأن خطر الحيوانات الضالة داخل الحرم الجامعي، وقد أبلغ الطلاب حتى أن بعض الحيوانات تدخل غرف الدراسة مندفعة وهو ما قد يسبب مخاطر.