المدينة المنورة .. تحل في المركز الثاني بعدد إصابات كورونا

سجلت اليوم 95 حالة جديدة لتأتي بعد مكة المكرمة

سجلت المدينة المنورة، اليوم، 95 حالة لتحل في المركز الثاني في عدد الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا بعد مكة المكرمة، بعدما سجلت يوم أمس 78 حالة، ليصل إجمالي حالات الإصابة 593 حالة، فيما تم الإعلان اليوم عن حالة وفاة واحدة.

وسجلت محافظة ينبع 14 حالة منها خمس حالات جديدة، لتكون الأولى بين محافظات المدينة المنورة، وتأتي محافظة الحناكية في المركز الثاني بحالتي إصابة، فيما سجلت محافظة العلا حالة واحدة يوم أمس.

ووفقاً لوزارة الصحة أن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 610 حالات، منها 592 حالة نشطة، كما أن الحالات الأخرى منها 17 حالة وفاة وأربع حالات شفاء.