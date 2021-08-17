11 ألف ساعة تدريبية التحق بها أكثر من 3 آلاف معلم بالمنطقة الشرقية

ضمن برامج التطوير المهني الصيفية التي تهدف لتجويد العملية التعليمية

أكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن تعليم المنطقة ماضٍ في ترجمة الأهداف الاستراتيجية التي ترسم ملامح خطوطها العريضة وزارة التعليم من خلال تبنّيها لخارطة واسعة من البرامج الهادفة والمثمرة التي تصبّ في عمليات تجويد العملية التعليمية.

وفي التفاصيل: أوضح "الباحص" أن ذلك جاء وفق توجيه الوزارة مؤخرًا للاستثمار والتسجيل في منظومة خارطة برامج التطوير المهني الصيفية التي أطلقتها وزارة التعليم مؤخرًا عن بعد عبر المنصات الإلكترونية لتتواكب مع مساعيها الرامية في مجملها لتعزيز الجانب المهني والمعرفي بما ينعكس إيجابًا على تحسين الممارسات التربوية والتعليمية طبقًا لأعلى المستويات المهنية لتلقي في نهاية المطاف بظلالها الإيجابية على مخرجها النهائي والمتمثل في الطالب والطالبة، لبناء مجتمع معرفي يتواكب والرؤية الطموحة للمملكة 2030.

ونوه إلى أن ذلك في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قبل قيادتنا الرشيدة - أعزها الله - لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها.

وأشار الباحص إلى أن إجمالي عدد المتدرّبين والمتدرّبات بتعليم المنطقة من شاغلي الوظائف التعليمية الذين التحقوا بمنظومة برامج التطوير المهني الصيفي؛ بلغ عددهم 3440 متدربًا التحقوا بـ35 برنامجًا تدريبيًّا، مجتازين بذلك 11 ألف ساعة تدريبية.

ولفت إلى توفير الوزارة حزمةً من برامج التطوير المهني الصيفية عن بعد والتي تنوعت مجالاتها لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية وفي مقدمتها برامج:

- فن التعامل مع قواعد السلوك والمواظبة على التعلم القائم على المشروعات.

- المعايير المهنية للمعلمين والمعلمات.

- التدريب على لغة الإشارة السعودية.

- مهارات الاتصال في إدارة الأزمات.

- جدارات القائد التعليمي.

- الاختبار الجيد وفق جدول المواصفات.

- برنامج تدريب معلمي تعليم الكبار "الخصائص والمفاهيم".

- مخاطر الألعاب الإلكترونية.

- التعليم المدمج.

- مهارات التفكير الناقد ودمجها في المواد الدراسية.

وأشار الباحص إلى تنوع مجالات التدريب المستهدفة من تلك البرامج؛ ومن ذلك: التعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم، التثقيف المهني، التربية الخاصة، مناهج وطرق تدريس، القيادة تربوية، الصحة النفسية والاجتماعية.