هل يلزمنا لبس الكمامة بعد أخذ اللقاح وظهور عبارة "محصن" في توكلنا؟

في سؤال وصل لوزارة الصحة عبر "937"

‬ أكدت وزارة الصحة ضرورة الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد استكمال التطعيم.

وردّت الصحة عبر "937" على سائل يسأل: هل يلزمنا لبس الكمامة بعد حالة "محصن" في تطبيق توكلنا؟

وأجابت وزارة الصحة بقولها: ‏‎نعم، اللقاح يوفر حماية لك من الإصابة عامة وبالمرض الشديد خاصة؛ ولكن هذا لا يعني أنك لن تنقل الفيروس لغيرك؛ لذلك يجب الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد استكمال التطعيم.