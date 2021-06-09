أمانة العاصمة المقدسة تغلق منشأة غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية

اتخذت الإجراءات النظامية وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات

كثفت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية في نطاق بلدية الغزة الفرعية.

جاء ذلك في إطار جهودها للرقابة على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة وحرصها على كل ما يمس صحة المواطنين.

وأسفرت الجولات عن إغلاق منشأة غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية اللازمة، إضافةً إلى تدنٍّ في مستوى النظافة وعدم الاهتمام بالنظافة العامة، واتخذت الإجراءات النظامية وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

ولفتت إلى إتلاف 13 حبة دجاج فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومصادرة 9 كغم خضراوات وفواكه تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أنها تسعى إلى تكثيف الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، وذلك ضمن جولات الفرق الميدانية للبلديات التابعة لها للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية.

ودعت إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.