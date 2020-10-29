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أكدت موقفها في الوقوف صفًّا واحدًا مع السعودية ضد كل ما يهدد أمنها

البحرين تُدين مواصلة المليشيا الحوثية الاعتداء على المملكة

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أدانت البحرين بشدة، مواصلة المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، اعتداءاتها المتواصلة على المملكة عبر إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة نجران، وإطلاق 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) مستهدفة أمن وسلامة المدنيين.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية ببسالة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في التصدي واعتراض الصاروخ البالستي والطائرات المفخخة وتدميرها؛ مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت في الوقوف صفًّا واحدًا مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها؛ مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المملكة.