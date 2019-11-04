بعد مهلة "حزب اللات" للمتظاهرين.. دعوات إلى إضراب عام في لبنان

المحتجون قطعوا عددًا من شوارع العاصمة وضواحيها رغم الإجراءات

قطع المتظاهرون في لبنان عددًا من شوارع العاصمة بيروت وضواحيها، رغم الإجراءات الأمنية المشددة للتصدي لهم.

وتمكّن المتظاهرون من قطع جسر الرينغ، وطريقي الزوق وجل الديب شمال بيروت، وعدة طرقات في البقاع وعكار وصيدا.

ودعا المتظاهرون إلى الإضراب العام اليوم الاثنين، وتعطيل الحركة في المرافق العامة والخاصة. يأتي هذا فيما أمهل "حزب الله" المتظاهرين حتى ساعات الصباح لفتح الطرق.

وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين قد احتشدوا أمس الأحد في بيروت وطرابلس ومدن لبنانية أخرى بعد دعوات للاعتصام تحت اسم "أحد الوحدة".

وتزامن ذلك مع تظاهرات سابقة شهدها محيط القصر الرئاسي في بعبدا؛ دعمًا للرئيس ميشال عون.

وخلال التظاهرات وفي حديث موجّه لحكومة تصريف الأعمال؛ دعا وزير الخارجية جبران باسيل إلى مساءلة الجميع دون استثناء، ومع ذلك اعتبر أن الطبقة السياسية الحالية ليست جميعها فاسدة.

من جانبه، اعتبر الرئيس اللبناني في حديث لمؤيديه أن الفساد لا يمكن أن يزول بسهولة؛ لأنه متغلغل في مفاصل الدولة.