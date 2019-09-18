ذوو المفقود "العزيزي" بـ"أضم" يناشدون البحث عنه

شقيقه: يعاني اعتلالات نفسية ومختفٍ منذ أسبوعين

ناشد ذوو الشاب وحيد بن حمدان العزيزي، البالغ من العمر 19 عامًا، المساعدة في البحث عنه بعدما فُقد قبل أسبوعين من منزله بمحافظة أضم.



وقال شقيق المفقود: الشاب "وحيد" خرج من منزله في حي العزيزية بمحافظة أضم الأربعاء قبل الماضي عصراً، دون معرفة وجهته، ولم يعد حتى الآن.



وأشار إلى أنه يعاني من اعتلالات نفسية، ويدرس في الصف الثالث الثانوي، وكان معه جواله أثناء خروجه ولكنه لا يزال مغلقاً حتى الآن.



وأفاد شقيقه بأنهم أبلغوا الجهات الأمنية منذ تاريخ فقدانه؛ بدون التوصل إلى أي أثر له سواء في المستشفيات أو المحافظات والقرى المجاورة.



وناشد شقيق المفقود قرّاء "سبق" أو من لديه أي معلومات تساعد في العثور عليه؛ التواصل على الرقم: 0541092272.