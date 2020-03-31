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في مؤشر على مدى الوعي والتجاوب مع قرارات القيادة

مواطنو القصيم ومقيموها يواصلون الالتزام بمنع التجول

يواصل أهالي منطقة القصيم، الالتزام بأمر منع التجول؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، والتي تشمل "مدينة بريدة ومحافظاتها"؛ للحد من انتشاره؛ مما يشير إلى وعي المواطن والمقيم.

وشهدت عدد من تقاطعات وميادين وشوارع المنطقة كافة، خلوّ الشوارع من السيارات والمارة، وتجاوب المواطنين والمقيمين حتى الساعات الأخيرة من منع التجول بالمنطقة، الذي تَقرر حرصًا من القيادة على صحة وسلامة الجميع.