المركز الوطني للأرصاد: أمطار على منطقة عسير

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وطريب ومحايل, إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساءً.