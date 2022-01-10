قبل مواجهة "الطائي" في الدوري.. كورونا يصيب ثنائي الهلال "البليهي" و"الجوير"

استبعد البرتغالي "جارديم" المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، الثنائي علي البليهي ومصعب الجوير، من قائمة الفريق المغادِرة إلى حائل؛ لمواجهة الطائي في ختام الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، غداً الثلاثاء، بداعي الإصابة بفيروس كورونا.

وبعد اكتشاف إصابة الثنائي بالفيروس تم استبعادهما، حيث عمدت الإدارة إلى إجراء مسحات وفحوصات لجميع أفراد الفريق وجميع الأجهزة العاملة في النادي قبل المغادرة إلى حائل.

ويغيب أيضاً عن قائمة الأزرق قبل لقاء الطائي، الثلاثي: ياسر الشهراني، وناصر الدوسري، ومحمد البريك؛ بسبب الإصابة، حيث يواصل الثلاثي برامجهم التأهيلية.