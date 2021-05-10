مجلس أئمة مسلمي أستراليا يعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

جاء ذلك بعد متابعة للمراصد الفلكية والمجامع العلمية المهتمة برؤية الهلال

أعلن مجلس أئمة مسلمي أستراليا، أن يوم الأربعاء المقبل 12 مايو، هو آخر يوم في شهر رمضان، ويوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 13 يونيو من العام 2021.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ عَقَده أعضاء المجلس برئاسة مفتي أستراليا الدكتور إبراهيم أبو محمد، أكدوا فيه أنه بعد متابعة للمراصد الفلكية والمجامع العلمية المهتمة برصد رؤية الهلال في أستراليا والعالم، ومشاورة أعضاء مجلس الإفتاء الأسترالي؛ فقد تَحقق أن هلال الشهر الجديد يولد يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 في الساعة 4.59 صباحًا بتوقيت مدينة سيدني، ويغيب بعد غروب شمس اليوم نفسه بـ19 دقيقة، وفي مدينة بيرث يولد القمر في الساعة 2.59 صباحًا، ويغيب بعد غروب شمس اليوم نفسه بـ23 دقيقة.

وبذلك يكون يوم الأربعاء 12 مايو، هو المتمم لشهر رمضان 1442هـ، وأن يوم الخميس 13 مايو، هو بداية شهر شوال 1442هـ، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

ويهتم المسلمون في أستراليا عادة بإعلان مجلس أئمة أستراليا بحلول المناسبات الدينية مثل شهر رمضان أو العيد؛ بسبب موقع دولة أستراليا الجغرافي؛ حيث تقع في أقصى الكرة الأرضية شرقًا، والتي تسبق دولًا كثيرة حول العالم في التوقيت الزمني.