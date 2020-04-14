الرس.. ضَبْط مندوب توصيل حاول تهريب مواطن في الصندوق الخلفي للمركبة

أوقفت الجهات الأمنية في الرس مندوبًا في أحد تطبيقات التوصيل خلال محاولته تهريب مواطن آخر.

وكان مواطن، يعمل في أحد تطبيقات التوصيل، قد حاول إيصال مواطن آخر داخل الصندوق الخلفي للمركبة، وكشفت محاولته إحدى النقاط الأمنية بالرس؛ وتم تحرير مخالفات تجوُّل وقت المنع لهما، ثم إيقافهما.