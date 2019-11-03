أرامكو تعلن: 68 مليار دولار صافي ربح لـ9 أشهر

المواطنون المكتتبون يحق لهم الحصول على أسهم مجانية

أعلنت شركة أرامكو، عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.

وأوضحت الشركة أن الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات، بلغت 244 مليار دولار للفترة ذاتها.

ووفق ما نقلته "رويترز" قالت أرامكو، في معرض إعلان نِيتها الإدراج بالبورصة السعودية: إن المواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج؛ سيحقّ لهم الحصول على أسهم مجانية.